Al Regina Elena un nuovo direttore Nominato Antonio Sconosciuto

L’azienda speciale Regina Elena ha un nuovo direttore. Il vincitore del concorso è Antonio Sconosciuto. Una laurea in chimica pura, 52 anni di Pisa è anche l’attuale direttore della Casa Ascoli di Massa. La nomina è arrivata a sorpresa via pec. Sconosciuto ha vinto il bando con una votazione totale di 18,25 punti sorpassando l’attuale direttrice Antonella Cordiviola, che lascerà l’incarico a fine mese, l’ex direttore Francesco Fariello e Svaldo Sensi.

"Ho saputo della nomina via Pec – racconta Sconosciuto –. Ho partecipato pensando che avrei potuto portare il mio contributo. Vengo da tecnico e sono molto fiducioso. Sono sicuro che sarà un’occasione ricca di opportunità. Il direttore è un tecnico, ma questo non significa che non possa lavorare bene. Il direttore – prosegue carico di entusiasmo – cerca le soluzioni basandosi sulla conoscenza dei problemi del consiglio di amministrazione e dell’amministrazione, non può essere altrimenti perché loro conoscono il territorio. Sto aspettando che mi convochino, una volta arrivato cercherò di capire quali sono le cose da fare".

A scegliere Antonio sconosciuto come nuove direttore in base al curriculum e alla prova scritta è stata la commissione giudicatrice composta dal presidente Ermanno Biselli e da Paola Graziani e Roberto Verona. Tra i vari quesiti a cui doveva rispondere il nuovo direttore ha parlato di normativa generale sulla non autosufficienza, norme specifiche sull’accreditamento della Rsa, normativa sulla prevenzione e sicurezza, contrattazioni sindacali.

Oltre ai quesiti era obbligatorio essere a conoscenza della lingua inglese e avere dimestichezza con un programma di office automation. Sconosciuto, che adesso è atteso da una trande sfida, a guadagnato 14 punti alla prova orale più 4,25 punti di curriculum. Fariello 12 all’orale più 5 di curriculum, Cordiviola all’orale ha preso 8,5 e 7,50 di curriculum, Sensi zero punti all’orale e 6,50 di curriculum.