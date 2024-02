"Al Pomario Ducale i soldi della rotatoria"

"Con i soldi della rotatoria recuperiamo il giardino del Pomario". Non ha dubbi l’associazione Borgo del Ponte-Santa Lucia-Capaccola che gioisce alla notizia della cancellazione del progetto. "La nostra associazione – scrive il presidente, Vincenzo Ozioso – ha sempre sostenuto l’inutilità del prolungamento di via Giampaoli verso via Bassa Tambura e l’assurdità della conseguente rotatoria. La nostra zona non sente la mancanza di rotatorie e di vie di scorrimento, bensì di parcheggi, di verde pubblico e di spazi di aggregazione. I soldi risparmiati si potrebbero utilizzare meglio per recuperare il giardino al Pomario e magari per realizzare con costi minimali un parcheggio nell’area comunale ora inutilizzata a monte della scuola media Bertagnini. Troviamo molto positivo anche che l’edificio adibito a sede del Museo della Resistenza non sarà demolito ma opportunamente recuperato. Auspichiamo una presentazione pubblica del nuovo progetto". Sulla stessa linea anche Italia Nostra, sezione Massa Montignoso.