Al ’Pepper78’ va in scena il Festival Maremonti della canzone d’autore

Sabato, alle 21, al ’Pepper78’ del viale della Stazione a Massa, si terrà la II edizione del Festival Maremonti della canzone d’autore. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica d’autore. Il festival è l’unico del genere in Versilia e dintorni ed è interamente dedicato al cantautorato. In questo contesto, ogni artista ha modo di presentare e condividere, con il pubblico le proprie creazioni offrendo, attraverso testi e musiche originali, un vero e proprio viaggio frutto del proprio percorso personale e artistico.

Per questa speciale data del Festival Maremonti, il pubblico avrà il piacere di ascoltare le esibizioni di Millepiani (nella foto), ovvero Alessandro Pasquali, con Alice, e di Ari, Beata La Noia e Alessandro Buselli.

In palio non c’è nulla, non è prevista alcuna competizione tra gli artisti partecipanti. Il festival, infatti, si propone di essere un’occasione di condivisione tra l’artista e gli spettatori.

L’iniziativa è sostenuta da una rete di partner, tra cui la Casa editrice e discografica Terre Sommerse, Pepper78, Polmone Pulsante, Corus Café, Musa Distorta, Atlantis, Firenze Cantautori, Liguria Cantautori, Puglia Cantautori, Roma Cantautori e Ostia Cantautori. Grazie a queste collaborazioni, il Festival Maremonti della canzone d’autore continua a crescere, portando avanti un movimento culturale che mette al centro la canzone d’autore e l’espressione autentica dei suoi protagonisti.