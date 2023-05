Aiuti per gli alluvionati Fondazione in campo

Un contributo straordinario di 1,5 milioni di euro per aiutare le popolazioni colpite dalla violenta alluvione che sta investendo il territorio dell’Emilia Romagna. Lo ha deliberato all’unanimità nei giorni scorsi il consiglio di Acri, associazione di Fondazioni e di Casse di risparmio, in linea con i valori di vicinanza e di solidarietà, che da sempre ispirano l’attività delle Fondazioni di origine bancaria. Una scelta sostenuta con convinzione dalla Fondazione Cassa di risparmio di Carrara che non farà mancare il proprio contributo a sostegno dell’iniziativa di Acri così da raggiungere la somma complessiva. "L’alluvione in Emilia-Romagna ci dimostra, attraverso le tragiche immagini che vediamo, l’estrema fragilità dei nostri territori che non riescono a far fronte ai fenomeni atmosferici straordinari che diventano sempre più frequenti – sottolinea il presidente Enrico Isoppi -. Sono giorni in cui il nostro pensiero va alle migliaia di famiglie messe in ginocchio per un disastro che ci conferma oggi la necessità di una riflessione sulla cura che dobbiamo avere per i nostri territori. Ma oggi è il momento della solidarietà e del supporto a chi si trova in difficoltà, per ricostruire dopo il disastro. Un grandissimo sforzo organizzativo, sociale ed economico che ha bisogno del supporto di tutti. Per questo abbiamo abbracciato da subito l’iniziativa di Acri". Anche la raccolta alimentare e di generi di prima necessità da inviare alle popolazioni alluvionate dell’Emila Romagna va avanti. "A nome della città - dice la sindaca Serena Arrighi - ci tengo a ringraziare tutti coloro che in questi giorni hanno fatto la loro parte nell’assistere chi ne aveva bisogno. Grazie quindi ai nostri vigili del fuoco, alla protezione civile comunale e a tutte le associazioni che si sono subito fatte trovare pronte e non hanno perso tempo nel raggiungere le popolazioni in difficoltà. Colgo l’occasione per esprimere alle genti dell’Emilia Romagna tutta la vicinanza della comunità carrarese". Per chi volesse dare un aiuto concreto, intanto il Comune di Carrara rilancia l’appello di Anci che ha attivato una raccolta fondi denominata ‘Per i nostri sindaci e le nostre comunità’a sostegno dei Comuni e della popolazione dell’Emilia Romagna colpiti dall’alluvione. È possibile inviare il proprio contributo tramite bonifico bancario utilizzando l’Iban IT 20 N 06230 03202 000057138452 con causale ‘Per i Comuni colpiti’.