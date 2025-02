Aiuti ai giovani e al volontariato. Bando Cesvot aperto per i progetti

La Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara sostiene anche quest’anno i progetti che coinvolgono i giovani e il volontariato. E’ stata pubblicata la nuova edizione del bando Cesvot ‘Siete presente – Giovani e associazionismo’ che mette a disposizione 470mila euro di cui 255mila da Regione Toscana - Giovanisì, e 215mila dalle 11 Fondazioni bancarie della regione. Attraverso il bando verranno finanziati oltre 90 progetti. Il bando è realizzato da Cesvot e finanziato da Giovanisì - Regione Toscana in accordo con il Dipartimento per le politiche giovanili, con il contributo delle 11 Fondazioni bancarie della Regione Toscana fra cui Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara euro. Le proposte possono essere presentate fino a venerdì 14 febbraio compilando il formulario online sul sito www.cesvot.it.

"La Fondazione Cassa di risparmio di Carrara ha aderito da subito a questo progetto, in cui crediamo e vogliamo investire attraverso il nostro contributo a sostegno alla sua realizzazione – evidenzia il presidente Enrico Isoppi -, perché crediamo nella forza civile e sociale, aggregativa delle associazioni di volontariato e del terzo settore, capaci di fare grandi cose per il territorio e le comunità, spesso con poche risorse a disposizione ma con la grande energia e capacità dei propri volontari. Nelle precedenti edizioni siamo riusciti a dare importanti contributi a sostegno delle associazioni della provincia che si impegnano con i loro progetti a promuovere una reale partecipazione ed inclusione dei giovani alla vita politica, culturale e sociale delle comunità locali favorendo processi di inclusione delle nuove generazioni e speriamo di poter fare altrettanto anche con questa nuova edizione del bando. Per l’area geografica di competenza della Delegazione territoriale del Cesvot di Massa Carrara è possibile rivolgersi alla Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, in via Verdi, 7, telefono 0585 775216, email [email protected]