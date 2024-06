Agorà della salute e Afa day. Visite gratuite e dibattiti sul futuro della sanità locale

Tutto pronto a Mulazzo per ‘Agorà della salute 2024 - La salute in piazza’, assieme ad ‘Afa day 2024’, promossa dalla Società della salute della Lunigiana. Domani, dopo i saluti istituzionali, alle 11 il convegno ‘Sfide e opportunità per il territorio della Lunigiana’ con focus sulle sfide della sanità locale e i nuovi bisogni.

"L’Agorà della salute - commenta il direttore di Sds Marco Formato - vuole raggiungere l’obiettivo di informare, di far conoscere alla cittadinanza i propri servizi e le proprie prestazioni, per questo motivo si mette in piazza. Sarà una piazza colorata, capace di includere e offrire alcune prestazioni in una logica di prossimità". Durante la manifestazione sarà allestito il ‘Villaggio della salute’ con stand dei servizi socio sanitari della Zona SdS Lunigiana e Azienda USL Toscana nord ovest, dove i cittadini potranno usufruire gratuitamente di alcuni esami come la misurazione dei parametri vitali, stick glicemico, colesterolo, trigliceridi, test di Findrisc, spirometria, ecografia tiroide e non solo. Per le visite - solo di mattina - sarà sufficiente presentarsi all’Arpiola, nelle vicinanze del Municipio, dove sarà allestito uno stand informativo. Quest’anno, a cura di Federsanità, Anci Toscana e Sociolab si svolgerà la ‘Bussola dei servizi’, un gioco di ruolo: una sorta di simulazione di presa in carico pensata per fare informazione sui servizi territoriali, ma anche per promuovere l’incontro con i referenti dei servizi in un contesto di gioco rilassato e informale.

Gli istruttori Afa, Attività fisica adattata, forniranno dimostrazioni e proporranno un passeggiata al laghetto di Maserino, con due percorsi, uno più lungo e uno più corto, adatti a tutti. Spazio anche ai più piccoli, con giochi e una sorpresa finale. L’evento è organizzato in collaborazione con Lions Pontremoli Lunigiana, Lions club satellite Le Stele, Alfa Victor e Circolo Anspi San Giuseppe.