Affonda l’Attuoni Avenza. Bene lo Spartak Apuane

Sembra non avere rivali la capolista Salavetitia Seravezza che nell’anticipo del 19° turno del campionato di Terza Categoria ha rifilato un secco 4-1 all’Attuoni Avenza. Prova a non perdere terreno il Dallas Romagnano che ha battuto il Tirrenia 2-1. La Gragnolese si è aggiudicata con merito il derby con il Pontremoli e lo Spartak continua a sognare nei play-off, affermandosi 4-2 sul Fosdinovo. Anche la Montagna Seravezzina si è imposta sul Podenzana in un match che ha regalato ben 7 gol, mentre la sfida Vallizeri-Monti è stata rinviata. Stasera alle ore 20.30 sul "Pedonese" nel posticipo si incontreranno i versiliesi dello Sporting Marina e il Marina di Massa. Risultati: S.Seravezza-Avenza 4-1, Podenzana-M.Seravezzina 3-4, Gragnolese-Pontremoli 4-1, Spartak Apuane-Fosdinovo 4-2, Vallizeri-Monti rinv., Dallas Romagnano-Tirrenia 2-1. Riposava: Fossone. Posticipo: Sporting Marina-Marina di Massa. Classifica: S. Seravezza 49, Dallas Romagnano 37, M. Seravezzina 33, Attuoni 32, Gragnolese 30, Sp. Apuane 27, Don Bosco Fossone 26, Pontremoli e Monti 25, Fosdinovo 23, Vallizeri e Tirrenia 19, M. Massa 18, Podenzana 7, Sporting Marina 1.