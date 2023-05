Affluenza al 51 per cento

Mancano 5126 voti rispetto a due settimane fa, che equivalgono a 9 punti in percentuale. Fisiologico che al secondo turno ci sia un crollo di votanti: le molte liste che correvano in questa tornata amministrativa al primo round invogliavano ad andare alle urne. Poi, al ballottaggio hanno lasciato ai protagonisti, il sindaco Francesco Persiani e il segretario del Pd e candidato per il centrosinistra Enzo Romolo Ricci, la battaglia finale. Al primo turno del 14 e 15 maggio si raggiunse il 60,29 per cento di aventi diritto al voto, un totale di 34.515 preferenze (16746 maschi,17769 femmine). Domenica e lunedì siamo arrivati al 51,34 per cento, per un totale di 29389 voti (14249 maschi, 15140 femmine). Bianche 167, nulle 365.