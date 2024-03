Affido familiare. Un incontro per scoprirlo

Famiglie che aiutano famiglie. Questo è lo slogan dell’affido familiare, legato a un progetto lanciato dalla Società della salute della Lunigiana, che sta facendo tappa in vari comuni lunigianesi. Il prossimo mercoledì alle 18.30 al Centro Palomar in via Malaspina a Caniparola di Fosdinovo con l’equipe affido, in collaborazione con la cooperativa Lindbergh e la cooperativa sociale Aurora domus. L’affido familiare è aiutare un bambino a crescere nella propria famiglia, si tratta di un aiuto per minori di età da zero a 17 anni, italiani o stranieri, temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo. Ma chi sono gli affidatari? Tutti possono diventare affidatari, non ci sono limiti di età. Per info rivolgersi all’equipe affido ogni martedì e mercoledì mattina 9-14 e ogni giovedì e venerdì pomeriggio 14-17, contattando il 320041154 o scrivendo a [email protected].