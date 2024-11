Affidata la realizzazione dei busti per il ‘Pincio’ allo scultore Monfroni Lo scultore Michele Monfroni realizzerà in marmo i busti di Gioacchino Ascoli ed Ernesto Lombardo per il Monte di Pasta, progetto approvato dall'amministrazione comunale e supportato da Franco Frediani. Studenti del Liceo artistico Felice Palma hanno realizzato i modelli in gesso, ora in fase di traslazione in marmo presso lo Studio d’Arte di Monfroni.