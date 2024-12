Addio all’ex tassista. Carlo Annunziata

Una grande scomparsa per la comunità massese: è morto Carlo Annunziata (nella foto), molto conosciuto in città avendo svolto per anni il lavoro di tassista. L’uomo era fratello di Giuseppe, storico patron di Teleriviera, inoltre era socio del Circolo filatelico e numismatico massese. Da qualche tempo Annunziata non stava bene, tanto che era caduto in casa riportando alcune fratture (femore e clavicola). Trasportato al Noa, era parso subito in gravi condizioni. Il decesso è avvenuto venerdì. l funerali di Carlo Annunziata sono in programma domani alle 15.30 alla parrocchia dei Quercioli. Parenti e amici potranno dargli l’ultimo saluto.