Addio al Prof. Musetti, una Perla Rara nella Memoria degli Studenti

Cordoglio per la morte a 80 anni di Giorgio Musetti, già docente di diritto e scienza delle finanze all’istituto Belmesseri di Pontremoli. I funerali ieri a Succisa, dove viveva con la moglie Ornella. La notizia della scomparsa del professor Musetti ha lasciato un vuoto tra gli abitanti della piccola frazione, molto colpiti i vecchi studenti del Musetti, quelli dei primi anni ’80, che lo hanno ricordato con affetto: "Il nostro professore resterà per sempre nella nostra memoria a ricordarci quanto è bello imparare e quanto è importante avere delle passioni nella vita. Lui ha saputo trasmetterci degli importanti valori". La V B di ragioneria dell’82, affranta, va oltre il dolore: "L’insegnamento per lui era una missione - si legge sui social - Ci ha insegnato a impegnarci nello studio e nella vita, la meritorarazia, a far valere i nostri diritti anche studiando e interpretando codice civile e penale. Che bella persona era, una perla rara!". Sono in tanti a ringraziarlo non solo come professore ma come persona che ha saputo arricchire di principi i suoi ragazzi, di cui andava orgoglioso.