Addio ad Armanini, storica bibliotecaria

Ha dedicato la sua vita allo studio, la scoperta e la valorizzazione della sua terra. Dopo una breve ma inesorabile malattia è venuta a mancare all’affetto dei suoi cari la dottoressa Maria Grazia Armanini, che per anni è stata dipendente nel Comune di Massa in biblioteca civica oltre che studiosa della storia della città, una personalità molto conosciuta anche fuori provincia e fuori regione. Titolare di due lauree – Lettere Antiche e Conservazione dei Beni Culturali – Armanini si è distinta per molti lavori riguardanti Massa, il suo castello (cui ha dedicato un appassionato libro) e il suo territorio e più in generale la Lunigiana storica. Ha fatto parte nell’arco della sua vita di varie varie associazioni culturali – a cominciare dai Cavalieri del Tau e Soroptimist – ha scritto libri, articoli e organizzato mostre e convegni riguardanti queste tematiche. Ha partecipato anche a degli scavi nella Val di Vara, ha organizzato una mostra nel 1995 dal titolo “Massa, storia degli insediamenti“ con molti reperti archeologici relativi al territorio apuano dal mare ai monti. Le ultime conferenze pochi anni fa a San Miniato con i Cavalieri del Tau. I funerali si terranno nella chiesa di San Pio X domani alle 17 con la partenza del corteo funebre dall’obitorio comunale.