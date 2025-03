Addio a Pape Gurioli. Il musicista che dette note al nostro marmo

Il mondo della musica piange Giampaolo Pape Gurioli (nella foto, a sinistra), pianista eclettico che spaziava dal pop al jazz alla musica contemporanea. Marradese di nascita era molto legato alla città di Carrara e al ballerino del marmo Alex Bordigoni, con cui aveva collaborato a diversi progetti e scritto numerose composizioni. Nella sua carriera Gurioli ha collaborato con i grandi nomi della musica italiana, a cominciare da Jovanotti che ha accompagnato al piano per svariati anni. Ma nel suo curriculum figurano anche Cesare Cremonini, Giorgia, Laura Pausini, Lunapop ed è stato co-arrangiatore al Pavarotti & Friends. L’artista, 65enne, ha accusato un malore lunedì ed è morto ieri all’ospedale di Careggi. "Il nostro primo incontro fu al telefono. Chiamai il maestro Pape Gurioli con ansia per capire su quale musica avessi dovuto aprire un importante spettacolo davanti a 400 persone – ricorda l’amico Alex Bordigoni sul suo profilo social –, e tu mi rispondestisi: ’Io non posso inviarti nessuna musica, non so cosa suonerò e come lo farò, se sei un ballerino professionista sarai sicuramente in grado di cavartela’. Così iniziò una collaborazione e a seguire un’amicizia incredibile di quasi 10 anni. C’è stata subito alchimia, come dicevi tu, la musica e la danza ci ha fatto volare e realizzare sogni impossibili".