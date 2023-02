Addio a Giuseppe Taranto, il dolore di Tisg

Attese più di mille persone oggi pomeriggio per i funerali di Giuseppe Taranto. L’ultimo saluto al grande manager originario della Puglia e vicepresidente di The Italian Sea Group, è previsto per le 15 nel duomo di San Martino a Pietrasanta. Per ricordare al meglio il vice presidente Giuseppe Taranto, è stata decisa l’installazione di un maxischermo. Giuseppe Taranto, 54 anni, di origini pugliesi, è stato portato via da una malattia durata poco meno di un anno e che non gli ha lasciato scampo. Taranto lascia la moglie Lucia e i figli Valentino e Ludovica. Era residente a Lido di Camaiore ma ha abitato a lungo nella vicina città di Pietrasanta, frequentando spesso anche la parrocchia di San Martino. La notizia della morte di Giuseppe Taranto è stata accolta con profondo dolore da tutta la squadra di The Italian Sea Group, l’azienda dove l’uomo rivestiva da tempo con successo il ruolo di vicepresidente. Il manager pugliese ha combattuto con grande coraggio e dignità questa tremenda malattia che alla fine lo ha portato lontano dai suoi affetti più cari.

L’amministratore delegato di The Italian Sea Group, Giovanni Costantino, dopo essere stato accanto alla famiglia Taranto in questi mesi, abbraccia la moglie e i figli e tutto il resto della famiglia, con lo stesso affetto profondo che nutriva per Giuseppe. The Italian Sea Group esprime inoltre le sue più sentite condoglianze a tutti coloro che hanno avuto l’opportunità di conoscerlo, ricordando la figura del vice presidente: "Purtroppo nessuno di noi era preparato ad affrontare un dolore così grande – commenta l’amministratore delegato di The Italian Sea Group, Giovanni Costantino -. Giuseppe l’uomo elegante, il consigliere fidato, l’amico di una vita ci ha prematuramente lasciato. Sono profondamente addolorato ricordando il percorso umano e professionale che ci ha visto vicini negli ultimi trent’anni, un rapporto che nasce lontano nel tempo, di vera fratellanza, di reciproca e profonda stima professionale che ci ha permesso di affrontare insieme tante sfide. Il modo migliore per onorare la sua memoria – conclude Costantino - sarà ricordare e far tesoro ogni giorno di quei valori di umanità, responsabilità e dedizione di cui è sempre stato il più convinto sostenitore". Il consiglio di amministrazione di The Italian Sea Group si riunirà al più presto per determinare le prossime decisioni.