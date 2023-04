Addio a Giuliano Marsili Valorizzò il territorio con il suo salumificio

Ieri l’addio a Giuliano Marsili, nella Chiesa di S. Maria Assunta in Riccò. La comunità si è stretta numerosa attorno ai suoi familiari. Per lui parole di forte apprezzamento del sindaco di Tresana, Matteo Mastrini: "Oggi salutiamo un uomo che con la sua azienda, il Salumificio Marsili, ha fatto la storia della nostra Comunità. Ha rappresentato, per intere generazioni, un punto di riferimento dal punto di vista occupazionale. Ha saputo valorizzare i prodotti del territorio con amore e creatività. Ha lasciato un segno che resterà indelebile per lungo tempo". Malato da tempo, si è spento all’età di 85 anni. Oggi la sua attività è divisa in due rami: il salumificio Marsili Lunigiana e Marsili 54, entrambe in località Nave di Tresana, gestite da figli e nipoti.