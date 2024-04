Addetti alle paghe e alla contabilità

Le offerte di lavoro dei Centri per l’impiego di Massa Carrara. Per candidature, https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro.

ADDETTI CONTABILITA’. Impresa di servizi ricerca impiegato contabile: tenuta della contabilità, liquidazione Iva, elaborazione del bilancio annuale con le relative scritture. E’ richiesta esperienza. Capacità di lavorare sia in autonomia che in team. Buone competenze informatiche generali ed utilizzo di software gestionali. Contratto: tempo indeterminato, tempo pieno. Sede Massa. Offerta MS-221183.

ADDETTO PAGHE. Per studio consulenza lavoro si ricerca addetto alle paghe con mansioni di compilazione Libri Unici del lavoro, predisposizione e invio modulistica mensile e annuale, certificazioni uniche modello 770, elaborazione cedolini, autoliquidazione inail. Necessario diploma tecnico commerciale o laurea in ambito economico/giuridico. Si propone iniziale contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. Sede Carrara. Offerta MS-221157.

1 MONTATORE. Azienda specializzata nella realizzazione di capannoni e strutture in metallo, ricerca montatore meccanico nella posa in opera di carpenteria in ferro, coperture, lattoniere. Modalità di lavoro in quota. Previste trasferte. Gradita esperienza. Prevista trasformazione del contratto a tempo indeterminato.Sede Massa. Offerta MS-221148.

1 RUSPISTA. Azienda ricerca ruspista per la conduzione mezzi per la movimentazione di rifiuti e sistemi di trattamento. Richiesta predisposizione ed esperienza pregressa nella mansione. inizialmente tempo determinato 6 mesi. Sede Aulla. Offerta MS-220966.

1 OPERAIO. Operaio addetto al trattamento dei rifiuti e alle operazioni di microraccolta. Richieste Patenti B e C con carta Cqc. Preferibilmente è gradito anche patentino muletto-ragno. Sede di lavoro Albiano Magra. Offerta MS-220808.