Acqua potabile. Controlli nelle scuole

Nelle scuole di Massa l’acqua utilizzata è quella del rubinetto, quando possibile e sicuro. Ed è per questo che il Comune ha deciso di affidare anche quest’anno i controlli periodici sulla qualità della stessa ‘al rubinetto’, così da essere certi di ciò che viene servito in tavola ai bambini e utilizzato per preparare da mangiare. Saranno quindi effettuati 2 campionamenti di acqua a uso umano che saranno prelevati in tutte le scuole del territorio, di cui il primo prelievo da effettuare all’inizio della scuola e il secondo a marzo 2024, a garanzia della sicurezza e della qualità dell’acqua erogata all’interno dei plessi scolastici e durante l’erogazione dei pasti. A effettuarli sarà Gaia che si è aggiudicata con la migliore offerta rispetto al Laboratorio Agrolab Italia di Altavilla Vicentina, per 8.662 euro.