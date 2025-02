Acqua, alleanza tra Gaia e Consorzio di bonifica

Prosegue il percorso di sviluppo del Piano Strategico della Costa Apuo-Versiliese, il progetto promosso da Gaia, con l’obiettivo di individuare soluzioni innovative per la tutela delle acque di balneazione e la gestione sostenibile del territorio costiero, attraverso anche l’armonizzazione dei sistemi di deflusso idraulico, compresi fognature bianche e fossi. C’è stato un incontro tra il Presidente del Consorzio di Bonifica Toscana Nord, Dino Sodini, e il presidente di Gaia, Vincenzo Colle (nella foto), durante il quale è stata ribadita la piena disponibilità del Consorzio a collaborare attivamente allo sviluppo del Piano. L’intesa tra i due enti punta a garantire una gestione coordinata ed efficace delle risorse idriche, attraverso interventi sinergici che possano migliorare la qualità delle acque e la sicurezza idraulica dell’area.

"La collaborazione tra Gaia e il Consorzio di Bonifica è fondamentale per affrontare le sfide del territorio, soprattutto in un periodo in cui gli effetti dei cambiamenti climatici rendono sempre più urgenti soluzioni condivise e integrate" ha dichiarato il presidente di Gaia Vincenzo Colle. "C’è un’espressione che rappresenta bene l’importanza della gestione del reticolo idraulico nella pianificazione territoriale: il mare comincia dai fiumi. Siamo certi che investire su questo progetto porterà benefici all’ambiente e alle nostre comunità – ha detto il presidente del Consorzio, Dino Sodini -. Lavoreremo fianco a fianco di Gaia in questa direzione per programmare analisi e investimenti sul territorio".