Accorpamenti, sos dei genitori dell’Ic Massa 6

Oggi, probabilmente, saranno prese le decisioni circa il futuro dei plessi scolastici. I genitori degli studenti dell’Istituto comprensivo Massa 6, da tempo, hanno costituito un gruppo, coinvolgendo anche tutti i rappresentanti particolarmente attivi di tutti i plessi e, alla vigilia degli incontri istituzionali, tornano a far sentire la loro voce: "Dividerci – dicono – significa togliere un’identità che ci ha rappresentato da tanti anni creando una continuità tra le scuole che appartengono all’Istituto Massa 6. In ballo ci sono anche le maestre che potrebbero non essere più le stesse a seguire i nostri bambini che sarebbero fortemente penalizzati. Abbiamo un progetto di continuità tra la scuola dell’infanzia e della primaria che, con la fusione dell’istituto, rischia di vanificarsi". Insomma, un ultimo appello che i genitori del comprensivo Massa 6 lanciano alle autorità competenti.