Accordo trovato con B&B Service

Arriva a stagione balneare ormai inoltrata il nuovo gestore per la spiaggia libera attrezzata ‘Il Trabucco’, rimasta vuota e nel degrado dopo la rescissione con il precedente vincitore dell’appalto nel 2022. A subentrare nella gestione sarà la cooperativa B & B Service di Lucca, seconda classificata nella precedente gara di concessione, con un canone al ribasso per la sola stagione 2023: 29.372 euro perché lato la stagione è già iniziata e la società dovrà sostenere costi di ripristino della struttura quantificati in 11 mila euro.

Ad agosto dell’anno scorso l’appalto di subconcessione era stato aggiudicato a Bar Caffè Mascaret al canone annuo di 88.000 euro. Gli uffici rilevano che, "in conseguenza dell’inadempimento del gestore nella corrispondenza dei canoni dovuti, malgrado le dilazioni di pagamento concordate con l’amministrazione comunale" il 9 giugno era stata disposta la "risoluzione unilaterale anticipata del contratto di sub concessione". La spiaggia libera attrezzata è stata quindi lasciata vuota e senza gestione fino a che gli uffici non sono riusciti a trovare un accordo con il secondo classificato.