Accordo tra ’Garibaldi’ e Accademia

Accordo tra il cinema Garibaldi e Accademia di Belle Arti di Carrara. Sono previsti un cineforum, che parte da lunedi prossimo per un ciclo di 12 incontri, e una convenzione per studenti e corpo docente. Dal lunedi al venerdi, per i film in programmazione, il costo del biglietto sarà di 5 euro invece di 8 con presentazione del tesserino dell’Accademia. Per tutti gli altri eventi, i cui prezzi sono imposti dal distributore, il costo sarà di 6 euro invece di 10. "Un modo concreto di innovare il modo di fare formazione – affermano i gestori del Garibaldi – e per il cinema un modo innovativo di avvicinare i giovani e coinvolgerli e farli sentire protagonisti". Il primo fil del cineforum è ’Sulla terra leggeri’ della regista italo-tunisina Sara Fgaier.