Carrara 11 ottobre 2021 - Si avvicina a un passante, lo colpisce con una coltellata alle spalle e poi si dà alla fuga lasciando sul posto la lama. Sangue in pieno centro a Carrara. Un uomo poco prima delle 15 è stato ferito alla schiena mentre stava passeggiando per via VII Luglio, proprio davanti a palazzo Civico.

Subito preso dalla polizia il suo aggressore che ora è nelle stanze del commissariato per essere interrogato. “Pensavo mi avessero colpito con un pugno, poi ho visto il sangue” ha raccontato la vittima alla polizia e agli uomini del 118 che gli hanno prestato i primi soccorsi. Fortunatamente la ferita non è andata in profondità e l’uomo è sempre rimasto cosciente anche durante le prime medicazioni che gli sono state fatte direttamente sul posto dai sanitari prima di accompagnarlo al pronto soccorso del Noa.