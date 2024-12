Accertamenti diagnostici per Jasmine Paolini al Cda di Tognini

Anche la tennista Jasmine Paolini ha scelto il Centro diagnostico di Giuseppe Tognini. La tennista originaria di Castelnuovo in Garfagnana in questi giorni era al Cda di Turigliano per una serie di verifiche. La giovane campionessa dopo gli esami diagnostici ha acconsentito a farsi immortalare con lo staff di Tognini. Oltre ad essere campione del mondo per aver conquistato con la nazionale italiana la Billie Jean King Cup lo scorso novembre, Paolini si è aggiudicata la quarta posizione della classifica mondiale, eguagliando il miglior ranking in singolare per una tennista italiana, conseguito anche da Francesca Schiavone nel gennaio 2011. In carriera ha vinto due tornei del circuito maggiore in singolare, tra cui il Wta 1000 di Dubai 2024, e sei in doppio. Nei tornei del Grande Slam, in singolare, si è spinta fino alla finale del Roland Garros e di Wimbledon nel 2024: è l’unica tennista italiana ad aver conseguito due finali Slam in due Major differenti. La neocampionessa del mondo come altri sportivi professionisti ha scelto il Cda sia per il parco macchinati, tutti di ultima generazione, sia per lo staff di eccellenza che da sempre contraddistingue il polo medico del dottor Tognini.