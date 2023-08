Accademia preda della burocrazia Lavori finiti ma la ditta va in ferie "Il ponteggio è lì ormai da tre anni"

Tre anni di ponteggi per aggiustare una grondaia. E ora che sono finiti la ditta che doveva smontare i ponteggi è andata in ferie e se ne riparlerà a settembre. Tanto è servito per il "restauro e risanamento conservativo di una gronda lignea dell’Accademia di belle arti sul lato di via Verdi". Un intervento da circa 46mila euro che è stato eseguito sotto la supervisione della Soprintendenza delle belle arti, e che come lamentano cittadini e commercianti ormai è in corso da troppo tempo. I lavori secondo il cantiere avrebbero dovuto concludersi il 30 luglio, ma a distanza di 11 giorni dalla chiusura i ponteggi sono ancora presenti. Con tutte le conseguenze del caso. Come fa notare Ilenia Rizza del prospicente negozio ‘Centro foto’. "Ormai quei ponteggi hanno stancato – dice –, non si possono più vedere. Già i ponteggi sono rimasti per anni solo per una grondaia, ma ora che il termine di fine lavori è scaduto li togliessero. A parte che i ponteggi occupano una parte di marciapiede ma ogni volta che passa un mezzo e per caso dall’altra parte c’è una macchina o un motorino il traffico si congestiona. Ci auguriamo che li tolgano al più preso. È già un po’ che non si vede nessuno a lavorare quindi credo che i lavori siano terminati, spero che non rimangano lì altri tre anni". Per Andrea Ghinoi dell’omonimo bar tabacchi "è una vera follia.Non è possibile avere ancora i ponteggi a distanza di anni, ogni volta che passa il camion della spazzatura o qualche mezzo più grande se c’è qualche auto parcheggiata il traffico si paralizza, con code fino all’ospedale. Una follia pura". "I lavori sono terminati il mese scorso – fanno sapere dal Palazzo del Principe –, ma la ditta che ha eseguito i lavori è andata in ferie e non ha potuto smontare i ponteggi. Per questo intervento la burocrazia è stata infinita e di conseguenza i ponteggi sono rimasti per lungo tempo. Alla fine abbiamo rifatto tutta la grondaia visto i tempi della burocrazia". Non è la prima volta che per colpa della burocrazia l’Accademia è costretta a tenere i ponteggi per anni. Una cosa analoga era successa anche quando si era reso necessario un intervento di restauro alla grondaia che si affaccia su piazza Accademia. Anche in quell’occasione la burocrazia aveva allungato i tempi.

Alessandra Poggi