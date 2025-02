Accademia nel degrado. La Lega scrive al ministro

Dovrebbe essere il biglietto da visita della città. Tuttavia le sue facciate gridano allo scandalo. Lo stato dell’Accademia di Belle Arti finisce in Parlamento con una richiesta di intervento urgente da parte dell’onorevole della Lega Andrea Barabotti che scrive alla Sovrintendenza e al ministro alla Cultura.

"Mi rivolgo a voi con toni di assoluta fermezza – scrive Barabotti –, considerando l’evidente inadeguatezza gestionale dimostrata nella tutela di uno degli edifici più significativi della città di Carrara: l’Accademia di Belle Arti. Nonostante l’interrogazione parlamentare da me presentata e il dibattito pubblico scaturito nel 2023, lo stato di abbandono della facciata di questo luogo simbolo della cultura, dell’arte e della storia della città persiste in tutta la sua gravità dal 2020 (5 anni!). Le scritte vandaliche che deturpano le mura dell’Accademia continuano a rappresentare non solo un evidente sfregio al decoro urbano, ma anche un’offesa al prestigio culturale che questo edificio incarna. La giustificazione addotta dalla direzione dell’Accademia, secondo cui sarebbe in corso un iter burocratico per il restauro, non può e non deve essere utilizzata come alibi per una simile situazione di degrado, che perdura inaccettabilmente nel tempo. Per i motivi suesposti – prosegue l’intervento dell’onorevole del Carroccio –, chiedo l’immediata attivazione della Soprintendenza per garantire interventi urgenti che pongano fine a questa situazione di degrado. Non è accettabile che la facciata dell’Accademia Belle Arti continui a essere oltraggiata in questo modo in un Paese che si definisce civile e che pretende essere culla del patrimonio artistico mondiale. Dopo aver inutilmente sollecitato il ministero dell’Università e della ricerca metto a conoscenza della presente il ministro della Cultura affinché valuti l’opportunità di intervenire a supporto, qualora necessario, per garantire il ripristino del decoro e per accertare le responsabilità di una gestione che ad oggi si è dimostrata incapace di preservare adeguatamente il bene in questione. Confido in un riscontro immediato e in un intervento risolutivo che restituisca all’Accademia di Belle Arti di Carrara il prestigio e la dignità che merita".