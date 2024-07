Accademia di belle arti. Piccotti nominato vice direttore

Un altro vento di cambiamento per l’Accademia di belle arti, dopo una lunga trattativa che era andata avanti da mesi e che ha visto molte novità. Il professor Vittorio Piccotti (nella foto) è il nuovo vice direttore dell’Accademia di belle arti. Carrarese di nascita il docente Piccotti vanta non solo una profonda conoscenza della città, ma anche del settore dell’alta formazione artistica e musicale e dell’Accademia, in particolare ricoprendo da diversi anni la cattedra di anatomia artistica. Piccotti è già stato vice direttore durante la precedente direzione del direttore Marco Baudinelli, e questo nuovo incarico è la testimonianza Del profondo rapporto di stima che lega i due docenti accademici.