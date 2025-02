’Abitare il mondo’, ragazzi a tu per tu con gli artisti

"A me piace il quadro con lo spaventapasseri". "A me piacciono i colori delle piante". "E’ bella la scultura a forma di picchio". Quando la natura incontra l’arte, piace anche ai bambini. Bambini e ragazzi che l’altro pomeriggio hanno vistato la mostra ‘Arborea. Riflessioni sull’abitare il mondo’ realizzata da Costantino Paolicchi e Mimmo Biribicchi, che hanno esposto alcune opere in comune, a Mulazzo.

E i bimbi del centro giovani Centofiori l’hanno vista, apprezzata e hanno potuto parlare con gli artisti, che hanno spiegato le loro tecniche e risposto a domande curiose. Paolicchi ha raccontato i suoi dipinti e la sua passione per gli alberi e per il mare. Originario di Firenze, è stato per molti anni responsabile delle attività culturali di Seravezza, studioso e ricercatore di storia locale, ha pubblicato numerose opere sulle vicende economiche e sociali dell’industria del marmo. Ha iniziato a dipingere nel 1991, vive e lavora in Lunigiana. Biribicchi, nato a Groppoli di Mulazzo, ha lavorato a Ivrea per anni. Ha raccontato ai ragazzi la sua passione per il teatro e il suo interesse per la scultura, iniziato nei primi anni ottanta.

Utilizza il legno e la pietra, di cui interpreta le forme naturali, interviene su resti di tronchi e radici che recupera in montagna o lungo il corso del fiume Magra, a cui lo legano le origini lunigianesi. I ragazzi, accompagnati dalle operatrici dell’Aurora domus, hanno visitato la mostra e dialogato con gli artisti, imparando l’importanza e la bellezza della natura, scoprendo che gli alberi hanno memoria e raccontano di se: osservando i loro tronco infatti si possono scoprire cicatrici, malattie, se hanno subito siccità o inondazioni. L’incontro con l’arte si inserisce in una serie di eventi pomeridiani, organizzati in collaborazione con il comune i Mulazzo.

"Sono contento della collaborazione con i due artisti - commenta il sindaco Claudio Novoa - che hanno esposto dentro palazzo comunale. Non è la prima volta che espongono a Mulazzo, ma ogni volta sanno emozionarci e sorprenderci con le loro opere e il loro talento. Portano una riflessione profonda sul tema ambientale e sul rispetto della natura, utile il confronto con i ragazzi, affinchè imparino comportamenti sostenibili e abitudini corrette per il futuro del pianeta. A mostra sarà aperta per tutto il mese di marzo, al mattino, invitiamo tutti a visitarla". Monica Leoncini