A spasso con gli alunni. I ragazzi dell’Einaudi guide per Touring club. La scoperta del centro

Jeans coi teschi di brillantini, felpe col cappuccio, giubbotti smanicati. Sono le guide ’speciali’ che accolgono all’interno del Duomo i membri del Touring Club Italiano in visita a Carrara alla scopera di palazzi, piazze, monumenti e chiese. Sono gli studenti del corso turistico ’Einaudi’ dell’Iis ’Barsanti’, accompagnati e preparati dal professor Davide Lambruschi, veterano di queste passeggiate d’arte e cultura che hanno fatto conoscere i tesori della città a centinania di turisti e cittadini con un progetto ormai consolidato nel tempo.

I visitatori vengono da Massa, da Prato. Brunero Berti viene da Pontassieve con la moglie in camper, era venuto tante volte sulle Apuane come escursionista, ma non si era mai fermato in città, di cui non consceva lemeraviglie. Sergio, rosso Sinner, comincia questa visita guidata della cattedrale romanico-gotica, ci mostra gli affreschi nascosti dietro il grande quadro e l’altare seicentesco di San Ceccardo, ricostruito dopo che era stato smantellato dopo la seconda guerra mondiale. Manuel ci mostra l’affresco accanto, dove al posto del cane che lecca la ferita di San Rocco ’c’è una papera’, rivisitazione local dell’agiografia, giacché San Rocco passò per la Francigena. Da questo Duomo passarono Dante, Michelangelo, vedevano opere che oggi sono all’Accademia, non c’erano le due magnifiche Cassanelle davanti a cui si sono incantati Vittorio Sgarbi e Philippe Daverio, e che oggi ci spiega Giulia.

"I ragazzi sono bravi, per loro queste attività rientrano nel Pcto, la vecchia alternanza scuola-lavoro - commenta Davide Lambruschi - è bello che il Touring Club possa avvalersi di forze così giovani". Poi la visita prosegue fuori, nonostante la pioggia e gli ombrelli. Diletta ci racconta la facciata anteriore e il rosone, ma la sua voce è coperta dallo scroscio di una grondaia, "Bisogna abituarsi a tutte le condizioni" le fa coraggio Lambruschi, che si dice contento della presenza di tutti questi ragazzi nonostante a pochi passi di distanza sia in corso il firmacopie di Francesco Gabbani.

"Non è la prima volta che facciamo queste visite guidate - racconta Manuel - abbiamo portato in giro letterati e bimbi delle elementari e medie, presto porteremo anche i ragazzi del liceo linguistico. È una grande opportunità per tutti noi". A breve gli studenti del turistico ’Einaudi’ saranno guide anche in lingua inglese per l’ambasciatore della Repubblica Armena. Edoardo non stava bene, ma per questa occasione speciale si è fatto forza, ci fa da guida per piazza delle Erbe, ci insegna che fu "tagliata" da Leandro Caselli, allievo diretto di quell’Alessandro Antonelli che disegnò la Mole Antonelliana a Torino. La visita si chiude in piazza Alberica, cara a Gabriele D’Annunzio e Luigi Pirandello: Denisa, "uguale all’Annunciazione di Antonello Da Messina", ci insegna che è rialzata di due metri, e sotto c’è un bunker utilizzato come rifugio durante i bombardamenti della la seconda Guerra Mondiale. Il pomeriggio finisce con una bella foto di gruppo, ancora sotto la pioggia. E coni ragazzi che hanno avuto un primo assaggio del mondo del lavoro e unponte verso il futuro.