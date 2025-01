A proposito di Palestina. Tre incontri a Palazzo Ducale

Nell’ambito delle iniziative per la pace in Palestina promosse dall’associazione Gaza Fuorifuoco Palestina e dalla Cgil Toscana, oggi sono in programma tre appuntamenti nel Salone degli Svizzeri a Palazzo Ducale. Si inizia alle 17 con Annalisa Andreani della Libreria Melville che introdurrà l’incontro ’La Palestina non è un’astrazione. Lo stato dell’arte dell’editoria italiana sulla narrazione’. Alle 18 si prosegue con ’Un’occupazione infinita’, elementi di geopolitica del medioriente con il professor Riccardo Canesi. Alle 19, infine, ’Sovvertire e sabotare’, dialogo aperto con Alessandro Montanari della Campagna boicottaggio Gdo.

Grande attesa, domani, alle 17.30, nella sala della Resistenza sempre a Palazzo Ducale, per la presentazione del libro ’Questo lavoro non è vita’. La lotta di classe del XXI secolo. Il caso Gkn’. Un incontro a cura del circolo Arci Trentuno Settembre che si svolgerà alla presenza degli autori Dario Salvetti, del collettivo di fabbrica ex Gkn, e della giornalista Gea Scancarello.

Chiude il calendario degli appuntamenti della settimana il concerto di domenica, alle 18.30, nel Salone degli Svizzeri a Palazzo Ducale, degli studenti del Liceo musicale Palma di Massa. Intervengono Lorenzo Pinarelli (sax soprano) Lorenzo Albertosi (sax contralto), Viola D’Addio (sax contralto), Yassin El Yazizi (sax tenore) e Davide Fantini (sax baritono). Musiche di Henry Mancini, George Gershwin, Jim Henson e Astor Piazzolla. Ricordiamo che fino al 26 gennaio, dalle 16.30 alle 19.30, sempre nel Salone degli Svizzeri, si possono visitare le due mostre sulla Palestina ’Qui resteremo’ e ’Kufia, matite italiane per la Palestina’.