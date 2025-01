A proposito di Palestina. Concerto del ’Palma’ e sguardo sulla ex Gkn

Continuano le iniziative collaterali alle mostre sulla Palestina ’Kufia’ e ’Qui resteremo’, organizzate da Gaza Fuorifuoco Palestina e Cgil Toscana, in corso a Palazzo Ducale. Oggi, alle 17,30 nella Sala della Resistenza, la presentazione del libro ’Questo lavoro non è vita. La lotta di classe del XXI secolo. Il caso Gkn’. Un incontro, curato del circolo Arci Trentuno Settembre, con gli autori Dario Salvetti del collettivo di fabbrica ex Gkn e la giornalista Gea Scancarello.

E domani, alle 18,30, nel Salone degli Svizzeri, il concerto degli studenti del Liceo musicale Palma: Lorenzo Pinarelli (sax soprano) Lorenzo Albertosi (sax contralto), Viola D’Addio (sax contralto), Yassin El Yazizi (sax tenore), Davide Fantini (sax baritono). Prosegue online, sul sito Go Fund Mela, la campagna di raccolta fondi da destinare ai fotogiornalisti e giornalisti che hanno contribuito a ’Qui resteremo’.