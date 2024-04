"A Massa la sabbia dragata a Viareggio"

"I 50mila metri cubi di sabbia dragata dal porto di Viareggio siano destinati alla costa di Massa": questa la richiesta che Fratelli d’Italia avanza alla Regione. "Da anni – affermano il vice presidente del gruppo regionale Vittorio Fantozzi e il coordinatore provinciale Marco Guidi – seguiamo con attenzione e preoccupazione il problema dell’erosione del litorale di Massa, e al riguardo abbiamo fatto sentire la nostra voce con atti, sopralluoghi e prese di posizione. L’erosione è un problema che comporta danni enormi a persone e cose in caso di mareggiate e un potente freno al pieno sviluppo di un settore fondamentale per il turismo e l’economia del territorio apuano. Dopo l’annuncio dell’assessore Baccelli in merito all’impiego della sabbia dragata al porto di Viareggio, e i dubbi espressi in tal senso dal Consorzio Balneari Massa, facciamo nostra la richiesta di chiarezza, di un confronto permanente sul tema e soprattutto che vengano effettuati gli interventi strutturali per cui sono previsti interventi regionali, come il ripascimento di Ronchi con la sistemazione della foce del Magliano e la sistemazione della foce del Frigido".

"Il recupero della sabbia destinata, inspiegabilmente a Lido di Camaiore, in favore della zona di Massa consentirebbe, con un unico intervento, non solo il risparmio economico di risorse ma soprattutto la possibilità di portare numerose quantità di sabbia, oggi necessarie alla costa apuana. Chiediamo quindi che i 50mila metri cubi che deriveranno dal dragaggio del porto di Viareggio, vengano portati sulle coste di Massa. Sul tema dell’erosione occorre avere una visione organica e coordinata mettendo da parte gelosie e esclusivismi e chiamando a collaborare tutte le istituzioni e i soggetti che rappresentano i legittimi interessi dei balneari".