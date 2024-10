A lezione di ’pollice verde’. L’ortoterapia entra nella Rsa : "Fonte di salute e benessere"

In una struttura geriatrica non può mancare un’attività di giardinaggio che garantisca la stimolazione multisensoriale e relazionale, rimettendo in gioco capacità residue assopite o marginalmente non considerate. Per questo motivo, nella residenza per anziani Sanatrix di Aulla, gestita da Sereni Orizzonti, gli educatori hanno organizzato un progetto di ortoterapia con l’obiettivo di creare un piccolo orticello e giardino verde e accessibile a tutti gli ospiti. "Abbiamo iniziato a dare forma al nostro giardino piantando quest’estate peperoni, insalata, erbe aromatiche, pomodori e cetrioli, ma anche zucche per prepararci all’autunno", ha dichiarato la direttrice della residenza Carmen Peigottu. "L’attività di giardinaggio costituisce una preziosa occasione di lavoro manuale, assicura la tranquillità degli ospiti e rafforza le relazioni sociali all’interno del gruppo. Teniamo molto al recupero della manualità e della memoria tattile e olfattiva, riaccendendo così ricordi connessi alle attività contadine o di gestione di un orto per i tantissimi che ne hanno avuto esperienza in passato. Le zucche, una volta cresciute, le utilizzeremo da dipingere e decorare per Halloween" conclude la direttrice della struttura.

Il contatto con la natura ha inoltre "un effetto terapeutico e positivo sull’umore ed il benessere generale degli ospiti, che si divertono non solo nel piantare fiori e verdure, ma hanno anche una turnistica che li impegna e li rende autonomi".