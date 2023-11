A lezione di internet contro ogni pericolo

A lezione… di internet. Stamattina gli studenti dell’istituto comprensivo ‘Antonio Moratti’ di Fivizzano parteciperanno a un service del Lions club Pontremoli-Lunigiana dedicato alla sicurezza dei ragazzi su Internet, service che per la prima volta sbarca in Lunigiana.

Se per ora saranno coinvolti gli studenti del plesso fivizzanese, poi gli incontri saranno promossi anche in altre scuole del comprensorio. ‘Interconnettiamoci… ma con la testa’ e il titolo accattivante dell’incontro di stamattina, che sarà tenuto da Piero Fontana, ingegnere esperto di sicurezza informatica. Già il nome racchiude gli scopi che si prefigge il progetto, cioè invitare i ragazzi a utilizzare internet, conoscendo non solo le opportunità che offre, ma anche i possibili pericoli. Fino a giugno di quest’anno, ‘Interconnettiamoci’ ha raggiunto oltre 104.000 ragazzi e 18.000 adulti in 1.090 appuntamenti organizzati da Lions Club di tutto il “MultiDistretto“.

"Tutto è nato - spiega Piero Fontana - nel mio Lions club di Cecina, inaspettatamente il service è diventato di rilevanza nazionale, stiamo andando incontro a un’esigenza del mondo reale. I ragazzi sono molto bravi con la tecnologia, però non hanno idea di quello che può succedere con un uso non consapevole. Durante l’incontro porterò la mia esperienza, offrendo anche una serie di esempi concreti di rischi come il cyberbullismo, le truffe, l’uso smodato delle foto e dati personali, le fake news o social network". Scopo dichiarto di questo interessante incontro è spiegare ai ragazzi i rischi ai quali possono essere esposti durante la navigazione su Internet e le contromisure da adottare.

"Personalmente sono molto contento che, per la prima volta, abbiamo portato in Lunigiana questo service - aggiunge Alessandro Lucii, presidente Lions club Pontremoli Lunigiana - che proporremo anche ad altri istituti sul territorio, per farlo diventare continuativo. Al giorno d’oggi l’uso di internet e dei social ha conosciuto un incremento esponenziale e i ragazzi, già in giovane età, ne fanno uso in maniera assidua: occorre informarli, senza demonizzare internet, per renderli consapevoli anche dei possibili rischi in modo che siano pronti a reagire nel modo adeguato, imparando a utilizzarlo. Come Club ringrazio la scuola e Piero Fontana per la disponibilità".

Monica Leoncini