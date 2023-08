99 Posse fino al Cuore della Rivolta Festival della Resistenza da record

Riparte oggi il festival della Resistenza con i 99 Posse che stasera calcheranno il palco alle 22. Siamo ’Fino al cuore della Rivolta’, sotto i castagni che circondano il museo audiovisivo alle Prade di Fosdinovo. In tanti hanno portato la loro musica e altrettanti nomi noti saranno presenti al tanto atteso evento annuale. Questa sera dalle 17 il dibattito ’ll paese dei diari’ con Natalia Cangi, Paolo De Simonis e Mirco Carrattieri. A cooordina l’incontro Claudia De Venuto. Alle 18.30 ’Io sono un operaio. Storia di Dino Grassi, un maestro d’ascia diventato sindacalista’ con Giorgio Pagano (curatore del libro di Dino Grassi, Andrea Ranieri, Stefano Gallo e Sergio Olivieri. Poi alle 21, Marco Rovelli e Paolo Monti con ’Concerto d’amore’ e alle 22 l’atteso concerto dei 99 Posse.

Domani il via alle 17 con La Resistenza ’difficile’: storia, memoria e alcuni luoghi comuni con Santo Peli, Filippo Colombara e Chiara Colombini. Alle 18.30 il dibattito ’Crisi climatica e capitalismo: forme e teorie di resistenza’ con Paola Imperatore e Paolo Missiroli. Alle 21, Alessio Legacon ’La poesia è un’arma carica di futuro. Cabaret concerto’ con Rocco March e Guido Baldoni. Poi alle 22 sarà la volta del rapper Frankie Hi-Nrg Mc. Domenica alle 17 l’incontro ’Per una storia degli anarchici italiani da Bakunin a Bernieri’ con Franco Bertolucci, Adriana Dadà e coordina Stefano Gallo. Alle 18.30, ’Monte Sole Marzabotto. Il processo, la storia, i documenti’ con Paolo Pezzino e Marco De Paolis. Alle 21, I Pupi di Surfaro ’Animal Farm’con Totò Nocera, Pietro Amico, Salvo Coppola Francesco. In apertura il concerto On the Moon, ’Siete tutti delle belle persone tour’ con Luca di Vacri, Giorgia Ravanello, Luna Vianello. Poi alle 22 Sick Tamburo e il loro’Non credere a nessuno’ con Gian Maria Accusani, Maria Toso, Tommaso Mantelli, Roberto Olivotto. Dopo lo spettacolo i Melaskula con Mattia Conti , Andrea Bondielli, Riccardo Mallegni.

Lunedì 14 alle 18 ’I care: Don Lorenzo Milani a cent’anni dalla nascita’ e alle 21 Beppe Casales. In chiusura alle 22, Casa del Vento & Quartetto Euphoria. Martedì 15 alle 18 il dibattito ’Gli innominabili segreti del potere, il caso Julian Assange. Alle 21 Angelo d’Orsi ’Tucidide in Ucraina: come spiegare una guerra inspiegabile’ e in chiusura alle 22.30, Giancane con Tutto male tour’.