4X4Fest: rombo di motori Città invasa da fuoristrada Alla Imm si apre il salone

di Daniele Rosi

Taglio del nastro per la ventesima edizione del 4X4 Fest. Ieri mattina l’inaugurazione al complesso fieristico di Imm-Carrarafiere per uno degli eventi storici e più attesi del territorio apuano, che ogni anni richiama appassionati del mondo dei fuoristrada e degli off-road. L’edizione 2023, in programma questo fine settimana, è distribuita in due padiglioni indoor, B e C, a cui però va aggiunta anche l’area esterna per i test e le dimostrazioni dei veicoli.

Prima del taglio del nastro ufficiale, l’amministratore unico di Imm, Sandra Bianchi, ha firmato il rinnovo dell’accordo in convenzione stipulato tra Imm-Carrarafiere e Federalberghi Costa Apuana, siglando così la sinergia tra il complesso fieristico e le strutture ricettive del territorio apuano. In rappresentanza di Federalberghi, Sabrina Giannetti. Discreta la presenza di pubblico già durante il primo dei tre giorni di questa nuova edizione, con gli espositori, circa ottanta, distribuiti nell’area expo tra i 4500 metri quadri del padiglione C e i 10mila metri quadri del padiglione B. Tra gli espositori non solo i classici fuoristrada ma anche automobili, moto, quad e la componentistica, ricambi, accessori e abbigliamento, sempre ovviamente in tema motori. Tra gli espositori anche la protezione civile ‘Alfa Victor’ con tanto di cane molecolare al seguito. Tra gli appuntamenti previsti in calendario, anche i tour alle cave di Carrara a bordo di Suv o di fuoristrada 4X4, previsti per oggi e domani dalle 11 alle 16, previa iscrizione online.

Tra gli altri eventi anche il ‘Sand Emotion’ e il ‘Beach Fun’ in spiaggia, con in più un’apposita area test del Sarzana Fuoristrada. Tra le esibizioni del fine settimana, oggi e domani lo stunt-man Marco Barzan incanterà il pubblico di appassionati con esibizioni a bordo di alcuni modelli elettrici a due ruote, che saranno a disposizione di show demo ride aperti al pubblico nell’area dedicata. Al taglio del nastro, in rappresentanza del Comune, l’assessore Carlo Orlandi, soddisfatto per la nuova edizione della 4X4 considerata uno degli elementi su cui puntare per la ripresa e valorizzazione della struttura fieristica apuana. "Evento importante che rimarca ancora una volta il ruolo strategico della fiera – spiega l’assessore – e anche la firma con Federalberghi indica una direzione in cui ci si rivolge allo sviluppo turistico del territorio. Questi padiglioni sono un fiore all’occhiello ed è giusto usarli come volano per la città".