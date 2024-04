260 posti per i centri estivi. Aperte le iscrizioni da 3 a 6 anni

Al via le iscrizioni per i centri estivi organizzati dal Comune di Carrara. Il servizio è suddiviso per fasce di età ed è riservato ad un massimo di 260 bambini. I bambini da 3 a 6 anni, per un massimo di 50 posti, saranno ospitati alla scuola dell’infanzia Perticata, più altro 60 posto alla scuola primaria Paradiso A di Marina di Carrara. Mentre i bambini in età compresa tra i 6 e gli 11 anni saranno ospitati alla scuola primaria Nardi di Carrara (massimo 75 posti) e alla scuola primaria Paradiso B di Marina (massimo 75 posti). I Centri saranno gestiti da Nausicaa, che potrà collaborare con le associazioni territoriali per organizzare le varie attività estive, tra cui gite e uscite sul territorio. Le domande devono essere presentata non oltre il prossimo 2 giugno esclusivamente collegandosi al link https://carrara.simeal.it/sicare/benvenuto.php . L’ accesso al portale online potrà essere effettuato solo tramite il Sistema pubblico di identità digitale (Spid) o attraverso la Carta nazionale dei servizi- tessera sanitaria - carta d’identità elettronica. Per ulteriori informazioni è possibile telefonare all’ufficio pubblica istruzione ai 0585 64.14.24-267-454-456, da lunedì a venerdì dalle 8 alle 14, e il martedì e giovedì anche dalle 14,30 alle 17,30, oppure scrivendo una mail a [email protected].