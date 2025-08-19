L’arte contemporanea invade il borgo di Tassonarla in Lunigiana

Massa Carrara, 19 agosto 2025 - L’arte contemporanea invade il piccolissimo borgo di Tassonarla, frazione di Tresana, in Lunigiana, fatto di case in pietra, passaggi voltati e lunghe scalinate. Dal 22 al 24 agosto torna per la quarta edizione il festival TassonArt che porta artisti di talento e noti sul panorama nazionale a far vivere e rivivere il centro attraverso dipinti, fotografie, sculture, installazioni e performance site specific, insieme a un programma collaterale di musica, talk e presentazioni di libri. Gli artisti presenti nella mostra diffusa, curata da Sara Taglialagamba e Massimo Mattioli, saranno Christian Balzano, Thomas Berra, Corrado Bonomi, Pablo Candiloro, Vittorio Cavallini, Andrea Chen, Edoardo Cialfi, Laura Corre, Giovanni Gaggia, Simone Garofalo, Giuliano Giuggioli, Olga Lepri, Giovanni Maranghi, Ernesto Morales, Max Papeschi + Arianna Bonucci, Marsida Pavliqoti, Massimiliano Poggioni, Lorenzo Puglisi, Davide Puma + Lynn, Giulia Rubenni, Davide Serpetti, Paolo Staccioli, Matteo Tenardi, Giuseppe Veneziano, Nicola Villa, Martina Vincenti, Davies Zambotti, Virginia Zanetti. Il titolo scelto per l'edizione di quest’anno è “Aqua”, un omaggio a un territorio attraversato da torrenti e costellato da fontanelli e mulini. Gli artisti hanno usato le modalità più disparate, dai dipinti alle fotografie, dalle sculture alle installazioni ai video. Fino ad alcune grandi e spettacolari azioni performative che sorprenderanno i visitatori. Non mancheranno interventi artistici site-specific in grado di riqualificare il territorio e rigenerare la comunità. In ognuna delle serate è previsto un talk show, moderato dai curatori Sara Taglialagamba e Massimo Mattioli, nel quale sono invitati ospiti ed alcuni degli artisti presenti alla mostra che forniranno un contesto per apprezzare le loro opere. Fra gli invitati ci sono il critico d'arte Claudio Composti, i galleristi Giovanni Bonelli e Claudio Francesconi, i manager culturali Paolo Asti e Roberta Tosi. In programma anche alcuni spettacoli serali. La prima serata vedrà la partecipazione del comico e attore Roberto Ciufoli, con lo spettacolo Odissea. La serata di sabato 23 agosto sarà riservata al convegno per il Comitato “Insieme per Tassonarla” dal titolo AQUA a cura della storica Elena Corna con ospiti il geologo Lorenzo Viosi e Simone Tartarini, consigliere di amministrazione di GAIA SPA. Doppio appuntamento per l'ultima giornata: a partire da una performance poetica scritta e interpretata da Ilaria Maria d’Urbano, attrice e poetessa. Seguirà le performance di Giulia Rubenni, in arte Ghibli, giovane attrice e sand artist che manipola la sabbia per creare animazioni live dette sandanimation. Uno spazio espositivo sarà riservato ai progetti selezionati nel contest fotografico legato al tema dell'acqua promosso dal Comitato “Insieme per Tassonarla”. TassonART è un progetto promosso dal comitato “Insieme per Tassonarla” e da tutti gli abitanti del borgo di Tassonarla. Con il prezioso sostegno del Sindaco di Tresana Matteo Mastrini e della Regione Toscana, in particolare nelle persone del presidente Eugenio Giani e del consigliere Giacomo Bugliani. Il comitato ringrazia gli sponsor Conad, Tiac, Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, Autorità Idrica Toscana, Unione di Comuni montana Lunigiana. Tutte le serate si concluderanno con spazi gastronomici e musicali.