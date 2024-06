Casola in Lunigiana, Mattia Leonardi è il nuovo sindaco

Casola in Lunigiana (Massa), 10 giugno 2024 – Mattia Leonardi della lista Casola Futura è stato appena eletto nuovo sindaco di Casola in Lunigiana. Ha ottenuto 293 voti, il 49,49 % delle preferenze. ha prevalso su Michele Ottolini de Il Popolo Dell'Alta Valle Aulella, che ha ottenuto 180 voti con il 30,41% di preferenze, e Anna Leonardi di Progetto Casola che ha ottenuto 119 voti e il 20,10% delle preferenze.

Elettori: 970, votanti 606 (62,47%), schede nulle 9, schede bianche 5, zero schede contestate. I voti registrati sono 592.

Ecco alcuni punti del programma di Mattia Leonardi: “Casola Futura – ha detto - si propone di portare avanti il progetto(finanziato) di allargamento della SR445 tra Codiponte e Gragnola. Migliorare e mettere in sicurezza questo tratto di strada è fondamentale per migliorare la vita di lavoratori pendolari, studenti, operatori dei mezzi di soccorso e per incentivare il turismo di camperisti e motociclisti. Uno dei punti cardine sicuramente il turismo, volano per la ripresa del nostro territorio. Casola Futura intende accelerare l’apertura del Museo del Territorio dell’alta valle Aulella sito nel borgo di Casola in Lunigiana. Intendiamo dare risalto a tutto il patrimonio storico e culturale presente sul nostro territorio”.

