Carrarese-Catanzaro 2-2, un pari in rimonta che avvicina gli apuani alla salvezza

Carrara, 12 aprile 2025 – Partita scoppiettante allo stadio dei Marmi con la Carrarese in vantaggio e padrona del campo che si è fatta inopinatamente rimontare dal Catanzaro, ma è stata capace di recuperare un prezioso pareggio nel finale.

Azzurri arrembanti in avvio che tengono il pallino del gioco e collezionano 4 corner nel primo quarto d’ora. Al 2’ occasionissima per Zuelli che di sinistro in area impegna Pigliacelli dopo una sponda di Finotto. Il Catanzaro si limita a contenere senza riuscire a fare male in ripartenza. Al 23’ Cherubini si incunea in area da sinistra tiro appena alto.

Nel momento in cui il match sembra essersi un po’ chetato ecco il gol della Carrarese. Al 42’ palla sanguinosa persa in mezzo al campo dai calabresi con Zuelli che lancia subito in profondità Cherubini, abile a vincere l’uno contro uno con Scognamillo e infilare in diagonale nell’angolino basso. La ripresa si apre come si era chiusa, con i locali pericolosi sempre con Cherubini che al 53’ da sinistra costringe il portiere a respingere coi piedi un potente tiro-cross rasoterra. Un minuto dopo, però, il Catanzaro pareggia alla prima occasione. Azione tutta in verticale: Petriccione serve Iemmello che di prima smarca Compagnon in area che batte Fiorillo. L’inerzia del match si sposta con i giallorossi che sempre bucano un’altra volta centrocampo e difesa apuani segnando al 65’ il raddoppio con un diagonale ravvicinato di Pittarello. Calabro ridisegna coi cambi la formazione dando nuova linfa all’attacco e all’81’ il nuovo entrato Shpendi pareggia con un gran tiro a giro su filtrante di Schiavi. Il Catanzaro nel finale spaventa ancora all’88’ con una punizione dal limite di Iemmello che Fiorillo sventa in angolo. Nel recupero è la Carrarese ad avere le ultime chance di vincerla ma i colpi di testa di Cerri e poi di Guarino al 93’ sorvolano la traversa.

CARRARESE (3-4-2-1): Fiorillo; Illanes (80’ Bouah), Guarino, Imperiale; Zanon, Zuelli (69’ Shpendi), Schiavi, Cicconi (80’ Belloni); Finotto (80’ Cerri), Cherubini; Torregrossa (55’ Milanese). A disp. Ravaglia, Oliana, Fontanarosa, Capezzi, Melegoni, Giovane, Manzari. All. Calabro.

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Scognamillo, Bonini; Cassandro, Pompetti, Petriccione (80’ Coulibaly), Ilie (91’ Pagano), Compagnon (91’ Buso); Iemmello, Pittarello. A disp. Gelmi, Borrelli, Biasci, Seck, Maiolo, Corradi, Arditi, Paura. All. Caserta.

Arbitro: Monaldi di Macerata; assistenti Belsanti di Bari e Emmanuele di Pisa; quarto ufficiale Di Mario di Ciampino; VAR Guida di Torre Annunziata; Avar Camplone.

Marcatori: 42’ Cherubini (CR), 54’ Compagnon (CT), 65’ Pittarello (CT), 81’ Shpendi (CR).

Note: spettatori 3950 per un incasso di 46.184 euro; angoli 12-5; ammonizioni Pittarello, Illanes, Imperiale, Guarino, Ilie, Zanon; recupero 1’ e 4’.