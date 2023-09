Carrara in lutto, è scomparsa la ginecologa Daria Furia

Carrara (Massa Carrara), 30 settembre 2023 – Carrara in lutto per la scomparsa di Daria Furia, ginecologa in pensione particolarmente conosciuta e stimata. Era in pensione da qualche anno e secondo quanto appreso era malata da tempo. Ha lavorato per diversi anni all'ospedale di Carrara per poi divenire la referente del Consultorio di Avenza. Lascia il marito Roberto e il figlio Dario.

La sua scomparsa riempie di tristezza tutti coloro che l’hanno conosciuta e apprezzata e che la ricordano con stima e affetto per la sua costante disponibilità e professionalità. Questo l'affettuoso ricordo, molto personale, della direttrice di Zona Distretto Apuana Monica Guglielmi: “Daria era veramente una persona speciale. L’ho conosciuta diversi anni fa. Era travolgente. Piena di idee, progetti che non restavano sulla carta, ma che comunque con le risorse a disposizione (spesso anche intervenendo “di tasca propria”) riusciva a portare avanti. Servizi per le donne, per tutte le donne, con un’attenzione particolare a quelle più fragili e bisognose. Mi ha fatto aprire lo sguardo sulle donne straniere, che riusciva a comprendere e a rispettare nel profondo”

Prosegue il ricordo. “Era preparata e competente, con una formazione ospedaliera poi portata è arricchita sul territorio. Credeva davvero nell’assistenza territoriale, in particolare nel consultorio ed era sempre allegra, simpatica. Durante l’emergenza Covid, già pensionata, ha fornito il suo prezioso e generoso contributo, come volontaria, insieme al marito Roberto, anche lui medico, somministrando le vaccinazioni nel centro di Carrarafiere e al vecchio ospedale di Massa”.

Ai familiari di Daria arrivano anche le condoglianze della direzione aziendale, della direzione dei presidi di Massa Carrara e di tutti i colleghi di lavoro che hanno avuto il privilegio di lavorare con lei e di apprezzarla per le sue capacità umane e professionali.