Montignoso, blitz al cantiere edile: trovati lavoratori su una trave senza misure di sicurezza

Massa, 1 marzo 2024 – Dopo l'incidente sul lavoro di Firenze, si intensificano in tutta la regione i controlli sui cantieri edili, in particolar modo quelli a maggior rischio.

I militari del Nucleo carabinieri Ispettorato del lavoro di Massa Carrara, in collaborazione con la Stazione carabinieri di Montignoso, nell’ambito dei controlli svolti nel settore dell’edilizia, hanno ispezionato un cantiere edile che si trova a Montignoso, all'interno del quale si stava costruendo una palazzina di tre piani.

Nei pressi del cantiere sono stati notati due uomini che stavano lavorando sul tetto in costruzione senza nessun sistema di protezione. I due erano in equilibrio sulla trave portante. I carabinieri hanno immediatamente sospeso i lavori e fatto scendere i due uomini, di nazionalità egiziana, richiedenti asilo.

Convocate le parti datoriali e il coordinatore per la sicurezza, è emerso che i due lavoratori erano stati assunti da poco tempo da una ditta di Massa, a cui erano stati affidati i lavori in subappalto per la realizzazione della copertura del tetto. L'attività è stata sospesa e potrà riprendere solo una volta ripristinate le condizioni di sicurezza previste dal regolamento. Anche nei confronti dell’impresa affidataria sono state formalizzate tre prescrizioni obbligatorie per il ripristino delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro in quanto non si era preoccupata di verificare i requisiti indispensabili per il subappalto e per aver realizzato un ponteggio non idoneo a prevenire le cadute dall’alto.

I due imprenditori, a cui sono state contestate violazioni per un totale di 68mila euro di sanzione, sono stati denunciati all’autorità giudiziaria.