Bambina rischia di annegare: è gravissima

Massa Carrara, 27 agosto 2023 – Una bambina di 13 anni è in gravissime condizioni per sintomi di annegamento. Per la piccola è stato disposto il trasferimento in rianimazione all’ospedale pediatrico Meyer.

La bambina, di famiglia egiziana, è stata prima trasportata in codice rosso all'ospedale Apuane poi è stato deciso il trasferimento con l'elisoccorso alla rianimazione al nosocomio fiorentino. Da quanto appreso la chiamata al 118, che ha fatto intervenire l'automedica di Massa e un'ambulanza della Pubblica assistenza di Carrara, è arrivata poco dopo le 11 al bagno Tirreno.

La bambina all'arrivo dei soccorsi aveva ancora polso: è stata prima trasferita in codice rosso al pronto soccorso del vicino ospedale Apuane, poi la decisione di trasferirla a Firenze.