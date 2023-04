Lucca, visite ginecologiche gratuite per la Giornata della salute della donna

Lucca, 5 aprile 2023 – Un’iniziativa di cura e prevenzione quella organizzata dalla Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22 aprile. Con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile, dal 17 al 22 aprile organizza l’ottava edizione dell’(H)Open Week. La Fondazione Onda dal 2005 promuove un approccio alla salute orientato al genere, con particolare attenzione a quella femminile. Dissemina una corretta informazione presso la popolazione per promuovere la prevenzione primaria, la diagnosi precoce e l’aderenza terapeutica. Collabora con una rete di ospedali premiati con i Bollini Rosa per l’attenzione riservata alla salute femminile, dialoga con le istituzioni centrali e regionali, segnalando le maggiori criticità di salute ed equità di accesso. La connota da sempre il lavoro “in rete”: coinvolgiamo nei nostri progetti anche società scientifiche, associazioni di pazienti e media. Per l’occasione le oltre 250 strutture del network dei Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa offriranno gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi in presenza e a distanza nelle aree specialistiche di cardiologia, colonproctologia, dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia e malattie del metabolismo, ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione, neurologia, oncologia ginecologica, oncologia medica, pneumologia, psichiatria, reumatologia, senologia, urologia e nell’ambito dei percorsi dedicati alla violenza sulla donna. In questo ambito la Ginecologia e ostetricia di Lucca, diretta dal dottor Gianluca Bracco, aderisce alla giornata nazionale con visite ginecologiche gratuite con prenotazione obbligatoria, in programma martedì 18 aprile dalle ore 8.30 alle 12.30 nella sede del Punto Donna nella Cittadella della Salute “Campo di Marte” di Lucca. Per prenotarsi è possibile contattare il numero di telefono del Punto Donna - 0583/970120 – dal lunedì al venerdì mattina dalle 9 alle 11. Verranno accettate le prime richieste arrivate in ordine cronologico, fino ad esaurimento degli spazi disponibili. Già a partire dallo scorso 4 aprile sono inoltre consultabili sul sito www.bollinirosa.it tutti i servizi offerti anche dagli altri ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest e della Regione Toscana che aderiscono all’iniziativa con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione. Maurizio Costanzo