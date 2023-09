Venturi: "Rammarico per non aver passato il turno, ma stiamo migliorando"

Buona la prima. Certo, c’è il dispiacere di non aver superato il turno in Coppa Italia Dilettanti, ma il Tau Altopascio ha giocato una buona partita sul campo di una squadra, il Follonica Gavorrano, che in una ipotetica griglia di partenza, è posizionato subito dopo le due corazzate, Livorno e Grosseto. Due volte in vantaggio, gli amaranto non sono riusciti a concretizzare il blitz. Comprese le amichevoli e questa prima gara ufficiale, soltanto contro il Prato la porta di Di Biagio è rimasta inviolata. Ma gli aspetti positivi sono molti, come sottolinea il tecnico Venturi.

"C’è il rammarico di non aver portato a termine l’impresa, ma ho notato passi in avanti rispetto alle ultime uscite. La prova è stata positiva. Sono contento. Certo, è necessario migliorare diversi aspetti, a partire dalla maggiore attenzione difensiva, soprattutto osservando il primo gol che abbiamo incassato. Il secondo è stato un eurogol, merito di Regoli. Dobbiamo anche diventare più cinici nel reparto offensivo – conclude Venturi, – ma si tratta di difetti di questo periodo".

Fin qui Venturi. Il passaggio del turno in Coppa avrebbe portato prestigio, ok, ma anche dispendio di molte energie. Adesso bisogna partire con il piede giusto in campionato e piazzare l’ultimo colpo di mercato di nqui al 15 settembre quando le trattative cesseranno. Un centrocampista e una punta gli obiettivi. Uno dei due arriverà.

Ma.Ste.