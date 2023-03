Tau contro il Ponsacco e... l’infermeria

E’ l’infermeria protagonista, tra assenti sicuri e acciaccati. Out Zini da tempo, dubbio sul recupero di Vannucci e Antoni che già erano assenti a Montespaccato; Meucci più no che sì, mentre Diop e Gurini sono da valutare, come Mancini che, però, stringerà i denti e giocherà. Borgia è recuperato. Questo il quadro infortunati Tau.

Per Favarin la formazione da opporre al Ponsacco, oggi alle 14.30, allo stadio altopascese di via Rosselli, è un rebus. Solo all’ultimo si deciderà. Peccato, perché gli infortuni sono arrivati nel momento topico della stagione e, dopo due sconfitte consecutive, è necessario battere i mobilieri, solo tre punti avanti agli amaranto.

Pisani che arrivano con la peggior difesa del campionato e che dovrà vedersela con un Tau che, in casa, non segna da quasi 300 minuti: dal gol di Diop contro l’Orvietana nel 3-4 rocambolesco di quel 22 gennaio. Per risalire, invece, all’ultimo successo casalingo di Mancini e compagni, bisogna ritornare all’8 gennaio. Troppo.

Ponsacco reduce da ottimi risultati: il blitz a Ostia e il pareggio contro la Pianese, seconda in classifica. La truppa del presidente Semplicioni deve vincere. La prossima domenica, il 26 marzo, il campionato si fermerà per gli impegni della Rappresentativa di categoria al Torneo di Viareggio. Poi, il 2 aprile, viaggio sul litorale laziale contro l’Ostiamare e, il giovedì prepasquale, ad Altopascio, arriverà il Livorno, ormai staccatissimo dall’Arezzo capolista, condannato ad un’altra stagione in serie "D" e protagonista dell’ennesimo ribaltone in panchina, con le dimissioni di Esposito.

Nei rossoblu ospiti (diverse stagioni in "C2" negli anni Ottanta e Novanta con il mitico Aringhieri presidente, considerato l’Anconetani della Valdera per la capacità di tenere nei professionisti un centro di appena 12 mila abitanti) 12 gol Nieri e 11 Mencagli. In due hanno realizzato 23 reti sulle 31 totali di squadra. Quindi sono i due da temere.

Altre spigolature statistiche sul match: in trasferta i mobilieri hanno pareggiato solo una volta in tutta la stagione, tre settimane fa a Montespaccato, per 2-2. Soltanto due volte in tutto il campionato, sinora, i rossoblu hanno mantenuto inviolata la loro porta in viaggio: nel clamoroso blitz di Arezzo e in quello (in entrambi i casi vittoria 1-0) contro il Terranova Traiana. All’andata, invece, contro il Tau, al "Comunale" di viale della Rimembranza, nella cittadina pisana, finì 1-1.

L’arbitro della partita sarà Quarà di Nichelino, in provincia di Torino.

Massimo Stefanini