Tau calcio Altopascio. Venturi contento a metà. Bene il punto: "Ma più concretezza negli ultimi 20 metri»

Quarto posto e zona play-off mantenuta, sia pure in coabitazione, secondo miglior attacco del campionato e secondo anche per le gare in trasferta (11 reti realizzate), solo la Pianese capolista ha fatto meglio. Il pareggio di Figline è senza dubbio da accettare, in rimonta con il quinto gol stagionale di Malva, un talento che vedremo nelle categorie superiori. Da sottolineare i 18 punti già conquistati alla decima giornata, tanti quanti ne furono totalizzati alla fine del girone di andata nella passata stagione.

I conti tornano al Tau Altopascio che però subisce reti per la settima partita consecutiva. Dopo i primi tre turni in cui la porta è rimasta inviolata, almeno un gol è sempre stato incassato. Mister Venturi commenta così la gara, oscillando tra aspetti positivi ed altri meno: "C’è rammarico, potevamo vincere, dobbiamo essere più concreti negli ultimi venti metri, con un pizzico di cattiveria agonistica in più ce l’avremmo fatta. Loro hanno avuto solo una ripartenza, erano calati fisicamente, dovevamo sfruttare tutto ciò ed essere meno leziosi. La partita l’abbiamo fatta noi, lo sapevamo che ci avrebbero aspettato, abbiamo preso un gol brutto, nel senso che era evitabile. Ci succede spesso ultimamente".

"Poi l’abbiamo messa sui binari giusti, peccato perché si poteva portare via l’intera posta. Ma va bene lo stesso - conclude il tecnico pistoiese - perché in fondo un punto in trasferta è da accettare e muove la classifica, come si suol dire". Mancato il quarto blitz esterno stagionale, ma va anche sottolineato come il Figline (evocati i ricordi del famoso 5-1 del maggio 2022) sia comunque un buon team. Prossimo impegno previsto, quello di domenica prossima, al Comunale di via Rosselli, dove arriverà il Poggibonsi, reduce da quattro sconfitte consecutive in trasferta, in zona play-out, ma con la gara contro l’Orvietana da recuperare.

Massimo Stefanini