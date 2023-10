Spal, dopo il cambio del tecnico: svolta ancora lontana in Serie C?

Nonostante il cambio di allenatore (via Di Carlo, dentro Colucci), la Spal non riesce a dare una svolta al suo deludente inizio di stagione. E domenica si è dovuta arrendere di fronte alla scatenata “pattuglia“ dei giovani di Zeman (domani il Pescara recupererà la gara contro il Pineto e se dovesse vincere andrebbe a due punti dalla vetta). Ora per i biancocelesti di mister Colucci è in arrivo il recupero contro la Lucchese per provare a raddrizzare una classifica fortemente anemica (appena 6 punti e quattordicesimo posto). Ma Antenucci e compagni avranno a disposizione poco più di mezz’ora per cercare di ribaltare il 2 a 1 a favore dei rossoneri. Sarà sufficiente? L’incontro di domani pomeriggio al “Paolo Mazza“ che inizierà alle 16.15 sarà diretto da Giaccaglia di Iesi, lo stesso arbitro della gara sospesa per la “bomba“ d’acqua al minuto 11 della ripresa.

e.p.