Rebus partenza, ancora niente data: Calcio di Serie C in attesa di sviluppi Il campionato di serie C non potrà partire il 27 agosto a causa dei vari ricorsi. La FIGC aspetta il consiglio di stato del 29 agosto per decidere quanti posti assegnare, slittando così l'inizio della serie B al 2 settembre e della serie C al 9. Tutto fermo fino a data da destinarsi, con le squadre alla finestra in attesa di sviluppi.