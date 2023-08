Pugilistica Lucchese. Campionati europei Junior Sasha Mencaroni sottotono cede all’inglese Malik

Una Pugilistica Lucchese poco fortunata nei vari appuntamenti del week-end appena trascorso. L’evento più atteso è stato il match di Sasha Mencaroni ai campionati europei Junior di Ploiesti, Romania. Portacolori azzurro per la categoria 46kg, Mencaroni si è subito trovato ad affrontare il pericoloso inglese Humza Ali Malik, tecnicamente simile al pugile nostrano. Dopo una prima ripresa equilibrata, ma conquistata di misura dall’inglese, è Malik a prendere il sopravvento imponendosi per quantità e precisione di colpi su un Mencaroni apparso sottotono e stranamente timoroso nei confronti di un avversario che avrebbe potuto essere alla sua portata.

I pugili lucchesi hanno invece preso parte a diverse manifestazioni pugilistiche all’interno dei confini nazionali. Venerdì 28 è stata la volta di Carmen Cozzi, Junior 63kg, e Alessandro Gatti, élite 63,5kg, in trasferta a Piacenza con il maestro Giulio Monselesan. Ad aprire la manifestazione è stata proprio Carmen Cozzi, protagonista dell’unico match femminile della serata nella sfida con Nicole Coppola (Boxe Team Barge Torino). Al termine di un match duro per entrambe le sfidanti, è Coppola ad aggiudicarsi sul filo di lana una sofferta vittoria. Leonardo Fantile, Junior 57kg, ha invece preso parte al dual match a Marradi, nel Mugello, che ha visto coinvolta una rappresentativa di atleti toscani opposti ad una proveniente dalla Repubblica Ceca. Per lui un pareggio e una sconfitta contro il ceco Martin Gimboda.

Ma. Ste.